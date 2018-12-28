Лавров об операции Турции в Сирии: цель - искоренение террористов

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя готовящуюся операцию Турции на востоке от Евфрата в Сирии, заявил, что Москва подходит к этой ситуации с позиций необходимости борьбы с терроризмом и восстановления суверенитета Сирии.

"С этих же позиций - с позиций искоренения остатков террористов на сирийской территории и восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии мы подходим к планам Анкары провести дополнительные антитеррористические действия на востоке Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

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Ранее Эрдоган решил перенести начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

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*Террористическая организация, запрещенная в России.