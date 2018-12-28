Киев отменил запрет на въезд мужчинам из России

Ранее сообщалось, что границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Украина сняла запрет въезда на Украину для мужчин из России от 16 до 60 лет, сообщает РИА Новости.

"Особое внимание мы обращаем на граждан семидесяти стран из перечня миграционного риска, въезжающих на Украину. Россия здесь на первом месте.

При этом Госпогранслужба, как и прежде, будет проводить беседы с гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. Затем будет приниматься решение о целесообразности их въезда.

© AP Photo. Petro Zadorozhnyy На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что россиянам для пересечения границы, кроме загранпаспорта, могут понадобиться и иные документы, подтверждающие цель визита на Украину.

Военное положение на Украине

В среду истек срок действия военного положения на Украине. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Минобороны, Генштабу и МИД проинформировать общество о том, что было сделано за время действия режима, в частности для усиления обороноспособности.

Он также подчеркнул, что просил бы Раду о продлении военного положения, если бы не предстоящие 31 марта 2019 года президентские выборы.

Порошенко объявил об окончании действия военного положения на Украине>>

Военное положение ввели 26 ноября на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны пограничниками. Режим предусматривал возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, свободу мысли и слова.