Количество жертв теракта в Каире достигло четырех человек

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил журналистам, что число жертв взрыва рядом с туристическим автобусом в районе эль-Гиза в Каире возросло до четырех человек, передает РИА Новости.
"К сожалению, мы только что узнали, что гид – гражданин Египта – скончался от ранений на операционном столе в реанимации", - сказал глава египетского кабмина.
Среди пострадавших двое в критическом состоянии, врачи борются за их жизни, уточнил премьер.
Туристический автобус, отклонился от безопасного маршрута, предназначенного для туристических автобусов, рассказал Мустафа Мадбули.
"Автобус отклонился от обычных принятых маршрутов туристического транспорта. Эти маршруты безопасны и охраняются полицией. Но автобус поехал по другому пути, при этом органы безопасности не были об этом предупреждены", - сказал египетский премьер.
Следователи Высшей прокуратуры госбезопасности Египта начали расследование теракта. Изъяты остатки взрывного устройства и наружные камеры видеонаблюдения.
"Первые результаты работы следователей говорят о том, что исполнители осуществили теракт, используя систему дистанционного управления", - говорится в сообщении ведомства.
Взрыв в Каире в разгар высокого зимнего сезона - это очень серьезное происшествие, но в туристической отрасли Египта надеются, что его последствия будут минимальны, сказал бывший советник министра туризма Египта Валид аль-Баттуты.
"Этот инцидент произошел на фоне высокого сезона в туризме... Мы не можем замалчивать этот инцидент, это серьезное происшествие, но надеюсь, что его последствия будут минимальны. Надеемся, что новогодние праздники и Рождество 7 января пройдут спокойно", - выразил мнение собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что взрывное устройство сработало не на территории комплекса пирамид Гизы, а в районе эль-Харам (в перевод с арабского "пирамида").
"Инцидент произошел на одной из второстепенных улиц, а не на туристическом объекте. Это важно отметить. Это произошло в районе эль-Харам. Вы знаете, это большой район... Сам комплекс пирамид обеспечен очень серьезной охраной", - сказал эксперт.
Он также призвал не забывать, что от терроризма не застрахована ни одна страна. "Как мы знаем, терроризм угрожает всем странам, не только Египту", - заключил аль-Баттуты.
Взрыв произошел в Каире в пятницу в 18.15 по местному времени в момент проезда по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы автобуса с туристами из Вьетнама. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате взрыва погибли три туриста и один египтянин-гид, ранения получили 11 туристов и водитель.