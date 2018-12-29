Количество жертв теракта в Каире достигло четырех человек

Взрывное устройство было заложено у стены и приведено в действие в момент прохождения по улице туристического автобуса.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил журналистам, что число жертв взрыва рядом с туристическим автобусом в районе эль-Гиза в Каире возросло до четырех человек, передает РИА Новости.

"К сожалению, мы только что узнали, что гид – гражданин Египта – скончался от ранений на операционном столе в реанимации", - сказал глава египетского кабмина.

Среди пострадавших двое в критическом состоянии, врачи борются за их жизни, уточнил премьер.

Туристический автобус, отклонился от безопасного маршрута, предназначенного для туристических автобусов, рассказал Мустафа Мадбули.

© AFP 2018 / AHMED GAMEL Взрыв прогремел в туристическом автобусе в Египте

"Автобус отклонился от обычных принятых маршрутов туристического транспорта. Эти маршруты безопасны и охраняются полицией. Но автобус поехал по другому пути, при этом органы безопасности не были об этом предупреждены", - сказал египетский премьер.

Следователи Высшей прокуратуры госбезопасности Египта начали расследование теракта. Изъяты остатки взрывного устройства и наружные камеры видеонаблюдения.

"Первые результаты работы следователей говорят о том, что исполнители осуществили теракт, используя систему дистанционного управления", - говорится в сообщении ведомства.

Взрыв в Каире в разгар высокого зимнего сезона - это очень серьезное происшествие, но в туристической отрасли Египта надеются, что его последствия будут минимальны, сказал бывший советник министра туризма Египта Валид аль-Баттуты.

"Этот инцидент произошел на фоне высокого сезона в туризме... Мы не можем замалчивать этот инцидент, это серьезное происшествие, но надеюсь, что его последствия будут минимальны. Надеемся, что новогодние праздники и Рождество 7 января пройдут спокойно", - выразил мнение собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что взрывное устройство сработало не на территории комплекса пирамид Гизы, а в районе эль-Харам (в перевод с арабского "пирамида").

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"Инцидент произошел на одной из второстепенных улиц, а не на туристическом объекте. Это важно отметить. Это произошло в районе эль-Харам. Вы знаете, это большой район... Сам комплекс пирамид обеспечен очень серьезной охраной", - сказал эксперт.

Он также призвал не забывать, что от терроризма не застрахована ни одна страна. "Как мы знаем, терроризм угрожает всем странам, не только Египту", - заключил аль-Баттуты.

Взрыв произошел в Каире в пятницу в 18.15 по местному времени в момент проезда по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы автобуса с туристами из Вьетнама. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате взрыва погибли три туриста и один египтянин-гид, ранения получили 11 туристов и водитель.