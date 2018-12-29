Высота вулкана Кракатау в Индонезии уменьшилась втрое из-за извержений

Индонезия не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Высота вулкана Анак-Кракатау в Индонезии уменьшилась более чем в три раза после серии извержений, произошедших в течение минувшей недели, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Ранее высота горы составляла 338 метров и теперь уменьшилась до 110 метров.

"Учитывая, что нынешние размеры вулкана не очень большие, вероятность повторного цунами относительно невелика, если только в Зондском проливе не возобновится активность разломов земной коры", - заявил представитель центра по уменьшению опасности стихийных бедствий Антониус Ратдомопурбо. Он добавил, что в настоящее время "сохраняется уровень тревоги третьей степени".

По данным Вулканологического и геологического центра, объем вулкана также значительно сократился с 150-180 миллионов кубометров до 40-70 миллионов кубометров после извержений, которые произошли в период с 24 по 27 декабря.

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Цунами обрушилось на индонезийское побережье в прошлую субботу. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

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Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.