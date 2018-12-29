Силы безопасности Египта ликвидировали 40 экстремистов, причастных к теракту

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил журналистам, что число жертв взрыва рядом с туристическим автобусом в районе эль-Гиза в Каире возросло до четырех человек

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В Каире и на Синае силы безопасности Египта ликвидировали сорок экстремистов, причастных или планировавших ряд нападений на гражданские, туристические объекты и силы охраны правопорядка, передает РИА Новости со ссылкой на заявление распространенное МВД страны.

© Sputnik / Файед Эль-Гезири Количество жертв теракта в Каире достигло четырех человек

МВД сообщило, что 30 террористов обезврежены в Каире и его пригородах, еще десять ликвидированы в районе города эль-Ариш на севере Синая.

Министерство иностранных дел России после теракта в Египте рекомендует россиянам проявлять бдительность и избегать посещения районов повышенной террористической активности.

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - сказано в комментарии на сайте ведомства.

В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов. Вновь заявляем о нашей солидарности с действиями руководства АРЕ по стабилизации обстановки в стране. Поддерживаем его решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму", - отметили в МИД России.

Взрыв произошел в Каире в пятницу в 18.15 по местному времени в момент проезда по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы автобуса с туристами из Вьетнама. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате взрыва погибли три туриста и один египтянин-гид, ранения получили 11 туристов и водитель. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута. Источники в силах безопасности Египта сообщили, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.