До Марса пока далеко: названы несбывшиеся прогнозы на 2018 год

Французская газета Le Monde составила список нескольких крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.

CУХУМ, 1 янв – Sputnik. В 2018 году после запуска первого экзафлопсного суперкомпьютера должна была начаться "новая эра" в информатике. Министерство обороны США планировало создать такой компьютер к 2018 году, однако на данный момент он все еще не создан, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Monde.

© AFP 2018 / DAVID MCNEW Маск проехал по скоростному туннелю под Лос-Анджелесом и показал видео

Кроме того не удалось реализовать программу "Экзомарс—2018", которая предназначена для поиска следов органики на Марсе, так как NASA отказалось от поддержки проекта из-за финансовых соображений. Подчеркивается, что программу удалось реанимировать, заручившись поддержкой России, однако ее старт перенесли на два года.

Не случился и первый полет на Красную планету космических туристов, обещанный ранее американским миллиардером Деннисом Тито, который до этого стал первым в мире космонавтом-любителем, посетившим МКС. Из-за "заоблачной" цены проекта Тито пришлось отказаться от своей затеи, однако его идеей вдохновился другой миллиардер — Илон Маск, который пообещал первым отправить космических туристов на Марс.

Не было завершено строительство большого телескопа в пустыне Атакама в Чили. Таким образом, не случилось обещанной Европейской южной обсерваторией "революции в нашем представлении о вселенной, более масштабной, чем произведенная Галилеем 400 лет назад", пишет издание.

Также не произошел обещанный запуск международного экспериментального термоядерного реактора. В результате этот амбиционный проект не сможет "в ближайшем будущем предложить чудесный ответ на очевидный энергетический кризис, с которым столкнулось человечество", так как первый ядерный синтез в нем состоится не ранее 2035 года, а продажа вырабатываемого реактором электричества станет возможной только к 2060 году, добавляет издание.

Путин назвал уходящий год особенным и подвел его итоги>>

Наконец, нацисты, которые после окончания Второй мировой войны укрылись на темной стороне Луны, не вернулись на Землю в поисках возмездия, как это было предсказано в "культовом" фильме "Железное небо", иронично заключает Le Monde.