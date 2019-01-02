Следов взрывчатки в завалах в Магнитогорске не обнаружено

CУХУМ, 2 янв - Sputnik. Следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ или их компонентов в уже разобранных частях завала на месте обрушения подъезда в Магнитогорске, сообщает Следственный комитет России.

"Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - сказано в сообщении Следственного комитета.

Младенцу, найденному спустя сутки под завалами подъезда дома в Магнитогорске, при перелете в Москву была проведена интенсивная терапия, сообщил журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

"Состояние ребенка во время транспортировки было стабильным. Перелет перенес, можно сказать, удовлетворительно, параметры все были стабильными. Во время перелета бригадой, состоящей из сотрудников института и ФМБА, были проведены все необходимые мероприятия, интенсивная терапия", - сказал Митиш.

Около 4:00 утра в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По последним данным МЧС, погибли девять человек, пятеро находятся в больницах.

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Самолет с найденным после взрыва газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава России, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.