Жизни спасенного в Магнитогорске младенца ничего не угрожает

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска, где произошел взрыв газа в жилом доме, в Москву, остается стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет, передает РИА Новости.

"Угрозы жизни нет, состояние тяжелое, но стабильное, много было сделано за прошедшую ночь", - сказала Скворцова.

Оперировать ребенка пока не планируется, его надо вывести из тяжелого состояния, заявил журналистам президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Никаких операций пока не будет, его надо вывести из тяжелого состояния... Сейчас главное не суетиться", - сказал Рошаль.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что 11-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава России, в тяжелом состоянии младенец был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. После осмотра ребенка было принято решение о его эвакуации в Москву.

МЧС России распространило кадры спасения ребенка из-под завалов в Магнитогорске>>

Около 4:00 утра в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.