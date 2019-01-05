Турецкая православная церковь: решения Константинопольского патриарха не легитимны

В Стамбуле 5-6 января состоится церемония подписания и вручения томоса о формальном письменном признании канонической автокефалии Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей мира.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Предстоящий визит Петра Порошенко на церемонию вручения томоса о формальном письменном признании канонической автокефалии Православной церкви Украины прокомментировала пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренэрол, сообщает Sputnik Türkiye.

"Этот шаг Константинопольского патриархата противоречит Лозаннскому мирному соглашению. В период подписания Лозаннского соглашения, заложившего основы современной Турецкой Республики, турецкая делегация в Лозанне потребовала переместить Константинопольский патриархат (в то время он назывался Стамбульский патриархат) за пределы турецкого государства. Однако позднее в качестве жеста доброй воли в отношении христианского мира было принято решение оставить его на турецкой территории в качестве структуры, в рамках которой могли бы отправляться богослужения только для проживающих в Турции греков. Таким образом, согласно Лозаннскому мирному договору, Константинопольский патриархат фактически утратил свои полномочия и превратился в номинальную церковь для отправления культа религиозным меньшинством. Даже турецкий парламент в тот период принял решение, согласно которому к человеку, стоящему во главе этой церкви, нужно было обращаться не "патриарх", а "главный священник". Другими словами, после подписания Лозаннского соглашения у константинопольской церкви не осталось официальных полномочий по предоставлению автокефалии и принятию решений в области международных вопросов", - сказала Севги Эренэрол.

По мнению Эренэрол, ситуация вокруг предоставления статуса автокефалии Украинской православной церкви ставит Турцию в положение, при котором она вынуждена вмешиваться во внутренние дела двух иностранных государств.

© Sputnik / Сергей Пятаков "Безумие" на Украине: Патриарх Кирилл выступил на Высшем церковном совете

"Эта ситуация ставит Турцию в весьма сложное положение, поскольку создает ощущение, что турецкое государство вслед за действующей на территории Турции православной церковью приняло позицию одной из сторон данного конфликта. Как известно, в настоящее время российско-турецкие отношения развиваются стремительными темпами на уровне стратегического партнерства. Однако подобная ситуация с вручением томоса может привести к возникновению разногласий между двумя странами. Поскольку этот вопрос является внутренним делом России, а позиция Константинопольского патриарха по предоставлению автокефалии Украинской церкви создает ощущение, что Турция в данном вопросе поддерживает Украину. По этой причине данный шаг Варфоломея является в высшей степени ошибочным и опасным. Цель – усилить разногласия между Россией и Америкой, спровоцировав религиозное межцерковное противостояние. Предпринимается попытка оторвать граждан, проживающих на Украине, от Московского патриархата, и обеспечить их прикрепление к Константинопольской патриархии. Однако, повторюсь, у нее нет подобных полномочий".

© Sputnik / Александр Поляков Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Кроме того, приглашение Варфоломеем в Турцию украинского президента также не является легитимным, поскольку только президент страны может пригласить в гости лидера другого государства, отметила пресс-секретарь. В противном случае создается впечатление, что в Турции двоевластие, и вторую власть представляет глава церкви, по этой причине мы и подали в суд иск в отношении действий главы Константинопольской церкви, резюмировала Севги Эренэрол.

Анкара должна как можно скорее пресечь подобные незаконные действия со стороны главного священника Константинопольской церкви и его окружения. К сожалению, предыдущие правительства всегда шли на уступки и закрывали на это глаза, поскольку за Константинопольской церковью стоят США. Из-за их давления ситуация и приняла такой оборот, который мы наблюдаем сегодня, уверена она.

Волков о разрыве РПЦ с Константинополем: это последний шаг с канонической точки зрения>>

Кроме главы государства в Стамбул отправятся спикер украинского парламента Андрей Парубий и митрополит украинской православной церкви Епифаний, которому вселенский Константинопольский патриарх Варфоломей будет вручать томос 6 января.

Неканоническая Турецкая православная церковь была образована в 1922 году по решению правительства Турции, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием. Несмотря на небольшое число прихожан, церковь располагает тремя храмами в Стамбуле. Ее не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира. В настоящее время Турецкую православную церковь возглавляет патриарх Эфтим IV (Эренерол).