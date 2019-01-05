Патриарх Варфоломей подписал томос автокефалии "церкви Украины"

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Константинопольский патриарх Варфоломей в субботу подписал томос автокефалии "новой церкви" Украины, сообщает РИА Новости.

В предверии церемонии подписания томоса прошел молебен в храме Святого Георгия в Стамбуле, в котором принял участие глава "новой церкви" Украины Епифаний, а также присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив, министр обороны Степан Полторак, экс-президент Украины Виктор Ющенко и другие.

В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

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Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.