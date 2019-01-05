Насекомые спешат на помощь: проблему с мусором в Китае решают тараканы

Три тараканьи фермы по утилизации пищевых отходов планируют запустить в китайском городе Цзинань в 2019 году.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Тараканью ферму запустили в Китае, с помощью которой решают проблему с пищевыми отходами.

В городе Цзинань расположена тараканья ферма, где ежедневно поглощается до 50 тонн пищевых отходов. Эта ферма управляется компанией Shandong Qiaobin Agricultural Technology. Компания планирует открыть еще три подобных "предприятия", что должно позволить справиться с третью общего объема пищевых отходов города.

Кандидат биологических наук, ассистент кафедры экологии и генетики Тюменского государственного университета Сергей Артеменко, в интервью Sputnik рассказал, почему тараканы могут стать хорошими утилизаторами.

"Есть такая группа микроорганизмов - редуценты, куда, в том числе, можно отнести и насекомых, поедающих гниль и разные органические остатки. Собственно чем тараканы и занимаются. Если сказать по-другому, то это природные утилизаторы", - уверен российский ученый.

Тараканы – отлично подходят на роль "мусоросжигателей", однако они очень требовательны к внешним факторам: температуре и влажности воздуха. Поэтому для правильного функционирования тараканьей фермы, необходимо соблюдать все условия их содержания.

"Затея крайне хороша, особенно тем, что в кишечнике этих насекомых есть бактерии перерабатывающие целлюлозу. В природе это листья, а в этом случае - бумага. Есть правда несколько нюансов. Скорость обмена веществ тараканов не так высока, как хотелось бы и в промышленном масштабе это невероятные полчища. Даже скорость их пищеварения зависит от температуры и влажности. Поэтому придется о комфорте тараканов заботиться больше, чем о комфорте людей", - добавил Артеменко.

Идею борьбы с мусором при помощи тараканов он считает простой и перспективной. При соблюдении всех условий вполне реально преобразовать горы отходов в безопасные удобрения, отметил ученый.

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Артеменко не исключает возможные аварии на предприятии и "побег" насекомых, но в Цзинани об этом тоже позаботились. Там выкопали специальный ров и заполнили его водой. Если насекомые и сбегут, то непременно угодят в ров и будут съедены обитающей в нем рыбой.