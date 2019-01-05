"Малыш, держись!": в МЧС рассказали подробности спасения младенца в Магнитогорске

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, вытащивший из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика, раскрыл "Российской газете" подробности операции по спасению младенца.

Гриценко руководит управлением первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП. Спасатель рассказал, что пробраться к ребенку было нелегко, работа шла сообща: кто-то ставил крепи, носил инструменты, другие слушали пустоты и оттаскивали строительные конструкции. Растрескавшиеся плиты могли в любой момент рухнуть.

"Когда расчистили это место я, наконец, его увидел. И он меня увидел и сразу перестал плакать, успокоился, что ли, из-за того, что увидел человека. Не знаю. Даже "разговор" у нас завязался. Мы ему говорим: "Малыш, держись, мы здесь, мы рядом, мы идем к тебе, сейчас вытащим!" А он глазками моргает, как будто понимает", - сказал Гриценко.

Свои эмоции при виде ребенка мужчина описать затруднился. Гриценко отметил, что понимал необходимость как можно быстрее достать из-под завалов замерзшего младенца.

© РИА Новости / Игорь Онучин Жизни спасенного в Магнитогорске младенца ничего не угрожает

"Когда мы услышали его плач, время для нас перестало существовать", - признался Гриценко, ответив, что действовал четко по инструкции, как на тренировках.

По словам спасателя, ему пришлось выверять каждый шаг и работать "спинным мозгом": до возможного обрушения конструкций оставалось мало времени, вся надежа оставалась на оставшихся наверху коллег.

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Мальчика доставили Москву во вторник вечером. По данным Минздрава, его привезли в больницу в тяжелом состоянии: с серьезными обморожениями и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас за ним продолжают наблюдать врачи, его состояние оценивается как стабильное.