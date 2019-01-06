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Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время службы в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

Патриарх Варфоломей вручил Епифанию документ о независимости новой церкви Украины

© REUTERS / Murad Sezer
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Константинопольский патриарх Варфоломей в субботу подписал томос автокефалии "новой церкви" Украины.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости новой церковной структуры, сообщает РИА Новости.

Варфоломей передал главе "новой украинской церкви" Епифанию Думенко посох и документ о независимости церковной структуры сразу после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия.

Константинопольский патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей подписал томос автокефалии "церкви Украины"

На церемонии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив и другие.

Порошенко отметил, что верующим Украины любых конфессий будет гарантирована религиозная свобода и поблагодарил всех, кто молился за возникновение новой религиозной структуры.

В декабре в Киеве прошел "объединительный собор", инициированный Порошенко и патриархом Варфоломеем. Там представители неканонических церковных структур выбрали главу "новой церкви" Епифания.

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По итогам собора было решено перевести в ведение Константинополя несколько десятков приходов. Так, украинский парламент принял закон о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви.

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После подписания томоса Парубий отметил, что уже около 40 приходов УПЦ уже поступили в распоряжение новосозданной структуры.

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Теги:
Украинская православная церковь, Петр Порошенко, Варфоломей I (Патриарх Константинопольский)


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