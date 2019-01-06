Под прикрытием перемирия: Киев ведет диверсионную войну в Донбассе

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что вооруженные силы Украины используют перемирие в Донбассе для ведения диверсионной войны, передает РИА Новости.

"Действующее перемирие и строгое соблюдение Народной милицией республики режима прекращения огня противник использует как благоприятные условия для ведения диверсионной войны", - сказал Безсонов.

По его информации, в последние дни в районе подконтрольной Киеву Авдеевки украинские силовики ведут "подготовительные мероприятия к применению диверсионно-разведывательных групп".

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"Вчера в данном районе нашими наблюдателями зафиксирована работа группы инженерной разведки, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях… Проход в минно-взрывных заграждениях проделывался в рамках подготовительных мероприятий для обеспечения действий диверсионно-разведывательной группы в данном районе", - отметил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.