Десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно расширить и укрепить свое присутствие в Черном море.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы прошел через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что не исключает дополнительных поставок летального оружия Украине.

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что подобные намерения таят в себе "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества".

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения Москвы и Вашингтона стали жертвой провокации, которую устроило в Керченском проливе украинское руководство.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы происходит в соответствии с конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы могут проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений.

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Остановить движение через проливы Турция имеет право только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.