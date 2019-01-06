Десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы прошел через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что не исключает дополнительных поставок летального оружия Украине.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что подобные намерения таят в себе "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества".
По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения Москвы и Вашингтона стали жертвой провокации, которую устроило в Керченском проливе украинское руководство.
Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы происходит в соответствии с конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы могут проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений.
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Остановить движение через проливы Турция имеет право только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.
#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.