Трамп обратился к американскому народу

Глава Белого дома констатировал наличие в США кризиса как в сфере безопасности, так и в гуманитарных вопросах.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп обратился к американцам в специальном телеобращении, посвященном "шатдауну", напомнив о кризисе на границе с Мексикой, передает РИА Новости.

Тысячи человек рискуют жизнью из-за связанной с миграцией преступности, целью которой становятся как мигранты, так и американцы, уверен Трамп.

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Лидер США также выразил надежду, что "шатдаун" правительства закончится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду.

"Единственное решение проблемы заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут", — сказал американский лидер.

Президент отметил, что готов пойти на уступки демократам и уже не стоит на том, чтобы стена была из бетона — он согласен на стальное ограждение.

При этом Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой "быстро себя окупит", в том числе благодаря выгодному торговому соглашению с Мехико.

"Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", — заявил он.

"Шатдаун" в США

© Sputnik / Владимир Астапкович Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна"

Правительство Соединенных Штатов частично перестало выполнять свои обязанности начиная с 22 декабря — так называемый "шатдаун". Это было вызвано отказом демократической партии в конгрессе одобрить бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается изъять из документа соответствующие расходы, поскольку еще до своего избрания обещал, что такую стену построит.

На выборах третьего января демократам удалось получить большинство в палате представителей конгресса, и они сразу воспользовались преимуществом. В частность, были одобрены законопроекты по восстановлению финансирования работы правительства в полном объеме.

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Однако Трамп и его советники дали понять, что эту инициативу заблокируют, если конгресс одобрит ее без направления дополнительных 5,7 миллиарда долларов на возведение пограничного защитного сооружения. В то же время демократы заявили, что согласны потратить на это только 1,3 миллиарда долларов.