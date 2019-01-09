Виза ни к чему: опубликован рейтинг удобных для путешествий паспортов

В глобальном "Индексе паспортов — 2019", отражающем перемены в безвизовом режиме стран, Россия опустилась с 47-е на 48-е место.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. На девять стран больше могут посетить россияне без виз в 2019 году, чем год назад, сообщает Ассоциация Туроператоров.

Компания Henley & Partners обнародовала очередной международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения. Подобное исследование, основанное на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), проводится уже 14 лет.

В начале 2019 года россияне имеют безвизовый доступ в 119 стран мира. Год назад граждане России могли посещать без визы 110 стран мира. Тем не менее Россия опустилась в Passport Index на одну строчку и теперь занимает 48-е место из 104 стран.

Самую лучшую позицию в Индексе (39-ю строку) российский паспорт имел в 2014 году, самую слабую — в 2006-м (62-е место). Начиная с 2015 года Россия занимает места в конце пятого десятка.

В первом квартале 2019 года лидером рейтинга стала Япония, граждане которой могут свободно посещать 190 стран мира. Год назад пальма первенства принадлежала Германии (177 стран), а сейчас она делит только третье место с Францией (188 стран с безвизовым посещением). На втором месте расположились Южная Корея и Сингапур (189). Южная Корея за последние три месяца пополнила список безвизовых стран Индией и поднялась в рейтинге на одну позицию.

© Sputnik / Мария Ващук Угрожающая экзотика: Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж

Политика закрытых дверей привела к ощутимому сокращению позиций в рейтинге Великобритании и США. Если в 2015 году эти страны лидировали, то в начале 2019-го в Passport Index они занимают лишь шестое место (185 стран).

В пятерку лидеров стран с наибольшим количеством безвизовых направлений входят также Дания, Италия, Финляндия и Швеция (четвертое место, 187 стран), Испания и Люксембург (пятое место, 186 стран).

Несобачья жизнь: как путешествуют домашние питомцы знаменитостей>>

Ирак и Афганистан по-прежнему остаются на последнем месте Индекса: гражданам этих государств доступно лишь 30 стран с безвизовым посещением.