Cильный ветер, дождь со снегом и гололед ожидаются в Сочи

МЧС рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от походов в горы.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Значительное ухудшение погоды с усилением ветра, дождями со снегом, гололедом и опасностью схода лавин ожидается в Сочи, сообщает официальный сайт администрации города.

Во всем Краснодарском крае до конца среды прогнозируется сильное налипание мокрого снега. Ухудшится погода и в Сочи.

"В Сочи до 18.00 прогнозируется усиление ветра, местами порывы до 17 метров в секунду. На побережье дождь, в предгорьях и горах снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. В горах выше 1500 метров над уровнем моря — лавиноопасно", - сказано в сообщении.

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Ранее на горном курорте Красной поляны на высоте 2300 метров два человека погибли в результате схода лавины.