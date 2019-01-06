Град, шквалистый ветер и мокрый снег ожидаются в Абхазии

Ухудшение погоды в Абхазии ожидается в понедельник 7 января с 9:00 до 15:00 дня, а также в среду 9 января.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Град, ливни, мокрый снег, шквалистый ветер и понижение температуры воздуха ожидаются на территории в Абхазии 7 января, рассказал на радио Sputnik начальник отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Амир Цушба.

© Sputnik / Нина Зотина Сильный ветер и дождь: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Сочи

Ухудшение погоды в Абхазии ожидается 7 января с 9:00 до 15:00 дня.

"Причина в том, что на Юго-Востоке черноморского бассейна формируется циклон, который направляется в нашу сторону", – объяснил главный метеоролог страны.

В основном ухудшение погоды будет в море - ожидается сильный шторм. По словам Амира Цушба, ведомство уже предупредило рыбаков, чтобы они 7 января пришвартовали свои суда.

В прибрежной же части будет наблюдаться порывистый ветер, который достигнет 8-9 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду.

"В основном порывистые ветры будут наблюдаться в Западной части прибрежной полосы Абхазии. Местами скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Местами будет и выпадение осадков в виде града, будут ливневые осадки, гроза. На высоте около 350 метров над уровнем моря осадки будут выпадать в основном в виде мокрого снега. В горах есть опасность схода лавин, потому любителям горного туризма стоит воздержаться от восхождения и походов в горы 7 января", – отметил Цушба.

Начальник отдела гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы добавил, что особо опасных явлений не ожидается, и тем не менее, жителям и гостям Абхазии стоит быть бдительнее, а также воздержаться от дальних поездок.

"Мы хотели бы предупредить автомобилистов, которые будут выезжать в сторону границы, чтобы были бдительны. Потому что порывы ветра могут достигнуть до 17 метров в секунду. Естественно есть риск, что старые деревья могут не выдержать и упасть прямо на дорогу", – предупредил Амир Цушба.

Во вторник 8 января погода начнет проясняться. Но уже в среду снова ожидается перепад температуры воздуха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Судьба зимы в Абхазии: народные приметы не согласны с синоптиками

"Это будет вызвано тем, что к нам заходят холодные массы воздуха с Северо-Запада. Это вызовет к вечеру среды понижение температуры воздуха до 0, +2 °С. Возможно будет мокрый снег в среду", – пояснил Цушба.

Потепления, по словам метеоролога, пока не ожидается. Но и сухой снег он в ближайшее время не прогнозирует.

Агрба о прогнозе зимы в Абхазии: "природный барометр" никогда не подводит>>

"Температура морской воды пока держится на уровне +11 +12 градусов. Но ожидаемый в среду заток холода снизит температуру морской воды до 9 градусов. Если температура морской воды ниже 9 градусов, то возрастает вероятность выпадения снега на побережье. А пока говорить о том, когда именно выпадет сухой снег очень сложно", – добавил Цушба.