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Большой противолодочный корабль "Североморск" зашел в Черное море

© Фото : Пресс-служба Северного флота
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С конца сентября по середину декабря "Североморск" действовал в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", до 7 января выполнявший задачи в Средиземноморье, вошел в Чёрное море, сообщил журналистам Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга рассказал

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода прошёл пролив Босфор и вошёл в Чёрное море. В четверг, 10 января корабль прибудет в главную базу Черноморского флота – город-герой Севастополь", - сказал он.

© Foto/ U.S. Navy / MCS 2nd Class Megan Anuci
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Ранее большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечивал безопасность гражданского судоходства. В последнее время корабль "Североморск" выполнял приказы в Средиземном море.

Сообщается, что экипаж БПК "Североморск" также выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Более того, он участвовал в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море.

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За время дальнего похода БПК "Североморск" преодолел более 30 тысяч морских миль.

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Теги:
ВМФ РФ


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