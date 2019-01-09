Самый богатый и свободный: президент Amazon разводится

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Президент компании Amazon Джефф Безос, считающийся самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter предпринимателя.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", — говорится в совместном заявлении супругов.

Джефф Безос и Маккензи Таттл вступили в брак в 1993 году. У миллиардеров три сына и приемная дочь из Китая.

В марте 2018 года глава Amazon возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира, опередив основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.