Эксперимент по автоуплате пошлин при интернет-покупках запущен в России

Ранее Минфин России разработал проект приказа о запуске в качестве эксперимента системы, при которой пошлина на зарубежные покупки в интернете оплачивается автоматически и человеку не нужно идти и делать платеж.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Федеральная таможенная служба и "Почта России" запустили эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщается на официальном сайте службы.

"Он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли", — говорится в сообщении службы.

"Почта России" совместно с ФТС загодя подготовились к запуску. Было продумано технологическое решение, которое позволяет взимать пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе", — отметили в ведомстве.

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В данный момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро.

Как подчеркнули в ФТС, успешный запуск проекта помочь в "подготовке к снижению порога беспошлинной торговли".

В ближайшее время оплатить пошлины онлайн смогут покупатели крупных маркетплейсов, что позволит охватить более 90 процентов купленных через интернет товаров, прибывающих в Россию в почтовых отправлениях.

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В эксперименте смогут принять участие любые международные торговые площадки — принципы работы для всех участников общие. Главные требования — ответственность за достоверность информации о реализуемых товарах и прозрачная логистика.