Самоуничтожение - еще не конец: картину Бэнкси выставят в Германии

Ранее одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Работа популярного британского художника Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" ("Love Is in the Bin"), которая "родилась" в результате частичного уничтожения "Девочки с воздушным шаром" на аукционе Sotheby's, будет впервые показана широкой публике в музее современного искусства Фридера Бурды в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

Работу можно увидеть с 5 февраля по 3 марта, выставка будет сопровождаться симпозиумом.

"Условия для просмотра, в соответствии с взглядами самого Бэнкси, будут разработаны так, чтобы позволить как можно большему количеству посетителей увидеть картину", - отмечается в пресс-релизе.

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь свисают с рамы. Уцелела только часть работы.

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Клиентка Sotheby's, купившая картину, приняла решение завершить сделку, работа получила новое название "Любовь в мусорной корзине".