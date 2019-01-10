Апелляцию на продление ареста Вышинскому рассмотрят 14 января

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Адвокат Андрей Доманский сообщил, что Херсонский апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты журналиста Кирилла Вышинского на продление его ареста 14 января, передает РИА Новости.

"Рассмотрение апелляции 14 января в 10:00. Мы требуем выбрать Кириллу другую меру, не связанную с содержанием под стражей. Кроме того, я подал письмо о передаче Вышинского под мое личное поручительство. Мы считаем, что никаких рисков тут нет", - сказал Доманский.

Доманский также отметил, что хотя статья, по которой идет следствие против Вышинского, считается тяжкой, в практике украинских судов есть прецеденты, когда подозреваемые по ней помещались под домашний арест.

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"Василий Муравицкий под домашним арестом. Но не только журналисты - бывший мэр Славянска Нелли Штепа также под домашним арестом", - отметил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.