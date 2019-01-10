Ким Чен Ын о встрече с Трампом: приложим усилия для достижения результата

Ким Чен Ын по приглашению Си Цзиньпина 7-10 января находился с визитом в Китае. Это был уже четвертый визит северокорейского лидера в Китай менее чем за год.

CУХУМ, 10 янв – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что приложит усилия, чтобы его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом получилась результативной, передает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

"КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР - США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества", - сказал Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Северокорейский лидер отметил, что Китай сыграл очевидную для всех важную роль в снятии напряженности на Корейском полуострове, и выразил за это искреннюю благодарность китайским партнерам.

© AFP 2018 / KCNA Ким Чен Ын приехал с визитом в Пекин по приглашению китайского лидера

Китай в свою очередь одобряет и поддерживает очередной раунд переговоров руководителей КНДР и США, расчитывает на то, что стороны смогут пойти навстречу друг другу, завил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона выступает за то, чтобы КНДР продолжала и дальше придерживаться направления денуклеаризации, выступает за улучшение отношений между Севером и Югом, поддерживает проведение встречи руководителей США и КНДР", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пхеньян будут идти навстречу друг другу, а также отметил готовность китайской стороны играть конструктивную роль в защите мира и стабильности на Корейском полуострове.

"В настоящее время уже сформировалась тенденция к мирному диалогу на полуострове, продолжение переговоров и их результата уже стали общим ожиданием всего международного сообщества, появился редкий исторический шанс для политического урегулирования проблемы полуострова", - подчеркнул китайский лидер.

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Си Цзиньпин позитивно охарактеризовал меры, принятые северокорейской стороной для сохранения мира, стабильности и содействия процессу денуклеаризации на Корейском полуострове.

В тоже время главы двух государств выразили намерение активно развивать двусторонние отношения и вносить позитивный вклад в дело международного развития и процветания. В ходе переговоров в "дружественной атмосфере", которые состоялись 8 января в Доме народных собраний, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли важного консенсуса, сообщает МИД.

"Стороны выразили готовность прилагать совместные усилия для того, чтобы отношения Китая и КНДР непрерывно развивались, продвигать политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова, а также вносить позитивный вклад в поддержание стабильности, мира, процветания и развития в регионе и в мире", - говорится в опубликованном заявлении МИД Китая.

После переговоров Ким Чен Ын с супругой в сопровождении Си Цзиньпина и первой леди Китая посмотрели концерт.

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Утром 9 января Си Цзиньпин вновь встретился с Ким Чен Ыном в отеле "Пекин". После переговоров для северокорейских гостей был организован обед от имении председателя китайского лидера и его супруги. В среду Ким Чен Ын посетил завод фармацевтической компании, где ознакомился с производством лекарств китайской традиционной медицины.