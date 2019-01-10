Спасатели навестили спасенного в Магнитогорске младенца

Ранее глава минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что состояние ребенка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Спасатели МЧС России навестили 10-месячного Ваню Фокина, спасенного после ЧП в жилом доме Магнитогорска и который в настоящее время находится в московской больнице, ребенку подарили игрушку, рассказал РИА Новости в четверг отец малыша Евгений Фокин.

"Я сам нахожусь в Магнитогорске, созваниваюсь с супругой. Да, вчера приходили спасатели в больницу, навещали Ванечку, подарили ему мягкую игрушку", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что также собирается ехать в Москву к сыну в этом месяце, возможно, останется там вместе с супругой. Евгений добавил, что, со слов жены, состояние "у нашего малыша стабильное, без изменений, ухудшения, слава богу, нет". Пока проблема остается с ножкой, отметил он, пояснив, что "не хочу больше говорить, боюсь сглазить".

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила, что 11-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Самолет доставил мальчика в Москву вечером 1 января. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава России, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу с обморожениями и закрытой травмой головы.

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В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.