Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии, но Вашингтон надеется, что до этого не дойдет, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая в Американском университете в Каире, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать", - сказал Помпео.

Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что США намерены наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей.

© AFP 2018 / JOHN THYS Помпео заявил, что США уничтожили 99% сил ИГ*

"США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ*. Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие", - заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

Трамп о выводе войск США из Сирии: будем уходить в должном темпе>>

*Запрещённая в России террористическая организация