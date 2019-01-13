Трамп о деталях бесед с Путиным: я ничего не скрываю

Газета Washington Post со ссылкой на источники рассказала, что Трамп скрыл от администрации детали своих разговоров с Путиным,

CУХУМ, 13 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что подробности его бесед тет-а-тет с Владимиром Путиным не являются секретом, сообщает РИА Новости.

"Я ничего не скрываю. Washington Post - это лоббисты компании Amazon. Нет никакого сговора с Россией. Это трата времени ", - сказал Трамп, во время выступления на телеканале Fox News.

Он подчеркнул, что с главами всех стран проводит переговоры один на один без делегаций, однако "никто не говорит об этом".

Как передает Washington Post, речь идет о беседе лидеров США и России в 2017 году в Гамбурге, в которой также принимал участие занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. По завершении переговоров Трамп забрал записи своего переводчика и распорядился не обсуждать то, что было сказано, с сотрудниками администрации.

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Сторонники Трампа отмечают, что присутствие сотрудников администрации осложняет налаживание взаимопонимания с Путиным. Они также уверены, что осторожность Трампа может быть вызвана "неловкими утечками", случившимися на старте его президентской карьеры, пишет издание.

Газета подчеркивает, что остается непонятным, скрывал ли президент США записи переводчиков с остальных встреч, однако, по словам чиновников, им не удалось ознакомиться с "достоверным отчетом о двухчасовой встрече президента в Хельсинки".

Более того, Трамп провел личные встречи с Путиным на форумах мировых глав государств без присутствия советников. В частности, он общался с Путиным на банкете в Гамбурге в 2017 году в присутствии только переводчика президента России.

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Комитет Палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

"Каждый раз Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность", - сказано в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

"Российское расследование" о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году ведется с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером и конгрессменами. В рамках расследования были предъявлены обвинения и вынесены приговоры нескольким гражданам США из бывшего окружения Трампа, но они не имееют отношения к "сговору с Россией".