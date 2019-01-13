Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. В числе возможных кандидатов на пост главы Всемирного банка называют дочь президента США Дональда Трампа — Иванки, сообщает Sputnik Кыргызтан со ссылкой на газету Financial Times.

© AP/ EVAN AGOSTINI Помощник президента без зарплаты: Иванка Трамп поможет отцу

Президент группы ВБ Джим Ен Ким на этой неделе заявил об уходе в отставку 1 февраля. Он отметил, что хочет вернуться к работе в частном секторе экономики. Временно функции главы банка возложены на исполнительного директора Кристалину Георгиеву. Ким покидает должность главы банка задолго до окончания срока полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет.

По информации газеты, в числе кандидатов, помимо Иванки Трамп, значатся бывшая постпред США в ООН Никки Хейли, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

При этом источник РИА Новости во Всемирном банке сообщил, что персонал банка обсуждает вероятное назначение на президентский пост Джареда Кушнера — мужа Иванки Трамп.

Предположительно, обсуждение кандидатур на пост главы банка продлится до середины февраля, а процедура утверждения — до середины апреля.

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Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции президентом ВБ становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Он избирается советом управляющих на пять лет и может быть переизбран.