Циклон близко: в Сочи объявлено экстренное предупреждение

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Налипание мокрого снега на провода и деревья прогнозируется в Сочи, на курорте объявлено экстренное предупреждение и до понедельника введен режим повышенной готовности спасательных служб, сообщает администрация города.
"Экстренное предупреждение! В ближайшие 1-3 часа и до конца суток, ночью и утром в понедельник в предгорной и горной зонах города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Введен режим повышенной готовности в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до вторника в горах выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.
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Спасатели призывают к бдительности и советуют принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы.