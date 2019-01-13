Циклон близко: в Сочи объявлено экстренное предупреждение

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Налипание мокрого снега на провода и деревья прогнозируется в Сочи, на курорте объявлено экстренное предупреждение и до понедельника введен режим повышенной готовности спасательных служб, сообщает администрация города.

"Экстренное предупреждение! В ближайшие 1-3 часа и до конца суток, ночью и утром в понедельник в предгорной и горной зонах города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Введен режим повышенной готовности в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось что, на Кубани к субботе со стороны Европы через акваторию Черного моря вышел циклон, приближение которого сопровождается выпадением осадков в виде дождей в количестве от 40 до 65 миллиметров за трое суток.

Отмечается, что до вторника в горах выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.

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Спасатели призывают к бдительности и советуют принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы.