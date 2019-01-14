Трамп пригрозил Турции разорением, если она нападет на курдов в Сирии

Ранее госсекретарь Майк Помпео отметил, что в Сирии дислоцируется "пара тысяч" американских военных, и их вывод не повлияет на способность США проводить необходимые военные действия.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, в случае нападения Анкары на сирийских курдов, передает РИА Новости.

"Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если ИГ* преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп у себя в Twitter.

© AP Photo. Turkish Defence Ministry via AP, Pool Анкара настаивает на изъятии оружия, поставленного США сирийским курдам

По мнению Трампа, США также выступают против провокации со стороны курдов.

“Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ* в Сирии - естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ!”, - сказано в сообщении президента США.

В ответ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция борется с террористами, а не с курдами.

"Приравнивать сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана, которая находится в списке террористических организаций в США, и ее сирийскому филиалу YPG (силы самообороны курдов) - фатальная ошибка. Турция борется с террористами, а не с курдами. Мы будем защищать курдов и других сирийцев от всех террористических угроз. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал Калын в Twitter.

Он отметил, что не видит отличий между ИГ*, РПК и YPG. "Мы будем продолжать бороться против них всех", - отметил представитель президента Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее отмечал, что Анкара намерена провести операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против вооруженных сил самообороны сирийских курдов, если США не поспособствуют их выводу из указанных мест. Позже, после телефонного разговора с Трампом, он объявил о переносе начала военной операции в Сирии.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, подчеркнув, что это был единственный повод пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращение существования коалиции.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.