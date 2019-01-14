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Раковые и нервные клетки

Ученые разработали метод лечения смертельно опасных форм рака

© Depositphotos / Ralwel
В мире
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Метастазирование является причиной более 90 процентов смертей, вызванных онкологией. При этом если поражаются жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.

CУХУМ, 14 янв — Sputnik. Ученые из Базельского университета выделили вещество, не допускающее образование метастазов при раке груди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Medicalxpress.

"Мы пытались найти такой подход к борьбе с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге мы обнаружили препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению", — рассказал руководитель исследовательской группы Никола Ацето.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ученые осуществили масштабные испытания 2486 различных соединений и выявили их влияние на "циркулирующие опухолевые клетки" . Под влиянием механизмов эпигенетического контроля эти клетки обретают характеристики стволовых клеток, что способствует их беспрепятственному закреплению в тканях и последующему делению. В результате в организме рождаются образования, которые в дальнейшем приводят к появлению метостаз и вторичных опухолей.

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В ходе исследования был обнаружен ингибитор Na +/K + ATPase, который препятствует этому процессу. Он "разбивает" новообразования на отдельные клетки и отключает эпигенетическую регуляцию.

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Теги:
рак


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