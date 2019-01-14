Ученые разработали метод лечения смертельно опасных форм рака

Метастазирование является причиной более 90 процентов смертей, вызванных онкологией. При этом если поражаются жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.

CУХУМ, 14 янв — Sputnik. Ученые из Базельского университета выделили вещество, не допускающее образование метастазов при раке груди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Medicalxpress.

"Мы пытались найти такой подход к борьбе с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге мы обнаружили препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению", — рассказал руководитель исследовательской группы Никола Ацето.

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Ученые осуществили масштабные испытания 2486 различных соединений и выявили их влияние на "циркулирующие опухолевые клетки" . Под влиянием механизмов эпигенетического контроля эти клетки обретают характеристики стволовых клеток, что способствует их беспрепятственному закреплению в тканях и последующему делению. В результате в организме рождаются образования, которые в дальнейшем приводят к появлению метостаз и вторичных опухолей.

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В ходе исследования был обнаружен ингибитор Na +/K + ATPase, который препятствует этому процессу. Он "разбивает" новообразования на отдельные клетки и отключает эпигенетическую регуляцию.