Ученые разработали метод лечения смертельно опасных форм рака

CУХУМ, 14 янв — Sputnik. Ученые из Базельского университета выделили вещество, не допускающее образование метастазов при раке груди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Medicalxpress.
"Мы пытались найти такой подход к борьбе с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге мы обнаружили препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению", — рассказал руководитель исследовательской группы Никола Ацето.
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В ходе исследования был обнаружен ингибитор Na +/K + ATPase, который препятствует этому процессу. Он "разбивает" новообразования на отдельные клетки и отключает эпигенетическую регуляцию.