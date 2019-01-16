Вышинский подал прошение на участие в заседании Верховного суда Украины

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен принять участие в заседании Верховного суда Украины 23 января, где будет рассмотрена жалоба на содержание его под стражей. О том, что журналист подал соответствующее ходатайство, заявил его адвокат Андрей Доманский.

© Sputnik / Стрингер Лавров: Россия рассчитывает на победу права в деле Вышинского

"Кирилл подал ходатайство на свое участие в заседании суда. Собственноручно написал заявление", - сказал Доманский в интервью РИА Новости.

В случае положительного исхода, суд должен будет обеспечить доставку Вышинского из СИЗО Херсона, поскольку на тот момент журналист еще будет находиться под стражей.

Срок содержания под стражей Вышинского истекает 27 января, однако прокуратура уже подала ходатайство о продлении его ареста до 16 февраля. Этот вопрос будет рассмотрен в Херсонском городском суде 17 января.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.