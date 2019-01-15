Вышинский приступил к изучению 30 томов своего дела

Украинская прокуратура подала ходатайство на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 16 февраля, защита настаивает на изменении меры пресечения.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский получил доступ к материалам своего дела, досудебное расследование которого завершилось в понедельник 14 января.

© Sputnik / Стрингер Херсонский суд отклонил апелляцию защиты и оставил Вышинского под арестом

Стороне защиты предоставили доступ к материалам дела, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Андрея Доманского, защита, а также сам Кирилл Вышинский, уже начали знакомиться с материалами дела, в котором больше 30 томов. Сроков на ознакомление с материалами не установлено, добавил Доманский.

Срок ареста Вышинского истекает 27 января. Прокуратура выступила с ходатайством продлить его до 16 февраля включительно. Это прошение Херсонский суд рассмотрит 17 января. Защита будет ходатайствовать о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, отметил Доманский.

В то же время 23 января Верховный суд Украины рассмотрит жалобу защиты на содержание Вышинского под стражей. После этого защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского. На заседании журналист обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.