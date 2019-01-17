Пираты требуют выкуп за захваченных в Гвинейском заливе граждан России

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Пираты озвучили сумму выкупа за похищенных в Гвинейском заливе российских моряков, рассказал РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.
"Переговоры ведет не напрямую судовладелец, а посредники, обычно такие компании находятся в Англии. Это обычная деятельность. Выкуп и люди - обмен происходит одновременно практически. Теперь предстоит договориться о месте передачи людей и денег", - сказал Фишов.
Местоположение похищенных неизвестно, но обычно это джунгли. Также не поступала информация о времени и месте следующего контакта с захватчиками и сумме выкупа.
"Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики", - резюмировал координатор ITF.
Похищение в Бенине
Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января, на борту судна находился экипаж, состоящий из 24 человек, в том числе 23 граждан России и одного украинеца.
Пираты похитили шесть россиян. Правоохранители Бенина возбудили уголовное дело. Представитель MSC сообщал, что судовладельцев планирует нанять посредников для ведения переговоров с похитителями.
Похищения - частое явление для этого региона, "это бизнес", за которым, предположительно, стоят нигерийские пираты, отмечают эксперты. В отличие от сомалийских, нигерийские очень скрытны и скупы на распространение информации.
Местонахождение похищенных пиратами россиян остается неизвестным>>
Пиратские нападения в Гвинейском заливе происходят несколько раз в полгода. Раньше пираты захватывали по два-три человека, то теперь часто забирают почти весь экипаж. Главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко связывает это с отсутствием разрешения иметь на борту вооруженную охрану.