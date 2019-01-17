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Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму.

Крым и республики Донбасса подпишут первые официальные соглашения

© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Официальные делегации Донецкой и Луганской народных республик прибудут в Крым в четверг, 17 января.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко рассказал, что Республика Крым будет первым субъектом России, который заключит межпарламентское соглашение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает РИА Новости.

"Межпарламентское соглашение - это первое соглашение подобного рода. Крым станет первым субъектом Российской Федерации, который подпишет официальное межпарламентское соглашение с Народными советами республик Донбасса", - заявил Козенко.

По словам депутата, подписание пройдет в рамках запланированного на четверг визита официальных делегаций народных республик в Крым.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Ранее Козенко рассказал, что в состав делегаций войдут глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента ДНР Владимир Бидевка, председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Более того запланировано подписание побратимских договоров между городами Ялта и Луганск, Керчь и Макеевка.

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Депутат отметил, что все встречи пройдут под эгидой интеграционного комитета "Россия-Донбасс".

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Теги:
ЛНР, ДНР, Крым


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