Крым и республики Донбасса подпишут первые официальные соглашения

Официальные делегации Донецкой и Луганской народных республик прибудут в Крым в четверг, 17 января.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко рассказал, что Республика Крым будет первым субъектом России, который заключит межпарламентское соглашение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает РИА Новости.

"Межпарламентское соглашение - это первое соглашение подобного рода. Крым станет первым субъектом Российской Федерации, который подпишет официальное межпарламентское соглашение с Народными советами республик Донбасса", - заявил Козенко.

По словам депутата, подписание пройдет в рамках запланированного на четверг визита официальных делегаций народных республик в Крым.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Пустышкой назвали в Крыму резолюцию ООН по полуострову

Ранее Козенко рассказал, что в состав делегаций войдут глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента ДНР Владимир Бидевка, председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Более того запланировано подписание побратимских договоров между городами Ялта и Луганск, Керчь и Макеевка.

Корнилов: признают Крым российским только бывшие и будущие западные политики>>

Депутат отметил, что все встречи пройдут под эгидой интеграционного комитета "Россия-Донбасс".