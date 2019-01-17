Служба безопасности Украины провела обыски у адвоката Вышинского

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Украинские силовики проводят обыски у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"Я так понимаю, это реакция нашей власти на мою деятельность в отношении защиты прав журналистов и мои публичные выступления, в частности, в международных инстанциях, в том числе в Брюсселе и Вашингтоне. В первую очередь Вышинского... Они хотят в очередной раз дискредитировать мое имя. Я это расцениваю как попытку повлиять на мои действия по защите Вышинского", - сказал Доманский.

По словам Андрея Доманского, сотрудники службы безопасности Украины рассказали, что обыски согласованы решением генпрокуратуры страны. Сам Доманский объяснил обыски попыткой киевского руководства оказать влияние на судебный процесс и работу защиты журналиста. © Sputnik / Стрингер Вышинский подал прошение на участие в заседании Верховного суда Украины

"Меня пока не задерживают. Обыск идет. Дома у меня мама, а я в Херсоне", - заключил он.

В понедельник прокуратура объявила о завершении расследования "дела Вышинского". 15 января, прокуратура обратилась к суду с просьбой о продлении ареста журналиста до 16 февраля. Суд рассмотрит это ходатайство сегодня.

Арест Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.