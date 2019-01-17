Служба безопасности Украины провела обыски у адвоката Вышинского

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Украинские силовики проводят обыски у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.
"Я так понимаю, это реакция нашей власти на мою деятельность в отношении защиты прав журналистов и мои публичные выступления, в частности, в международных инстанциях, в том числе в Брюсселе и Вашингтоне. В первую очередь Вышинского... Они хотят в очередной раз дискредитировать мое имя. Я это расцениваю как попытку повлиять на мои действия по защите Вышинского", - сказал Доманский.
По словам Андрея Доманского, сотрудники службы безопасности Украины рассказали, что обыски согласованы решением генпрокуратуры страны. Сам Доманский объяснил обыски попыткой киевского руководства оказать влияние на судебный процесс и работу защиты журналиста.
"Меня пока не задерживают. Обыск идет. Дома у меня мама, а я в Херсоне", - заключил он.
В понедельник прокуратура объявила о завершении расследования "дела Вышинского". 15 января, прокуратура обратилась к суду с просьбой о продлении ареста журналиста до 16 февраля. Суд рассмотрит это ходатайство сегодня.
Арест Кирилла Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.
Лавров о деле Вышинского: мы будем делать все, чтобы журналист был освобожден>>
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.