Киселев об обысках у адвоката Вышинского: грубое и подлое давление

Ранее Доманский сообщил РИА Новости, что власти начали обыски у него дома, в офисе и дома у его помощника. Адвокат связывает обыски с желанием Киева повлиять на защиту журналиста.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает давлением на суд и правовым беспределом проведение обысков дома у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"То, что произошло, - это грубое давление не только на журналиста Кирилла Вышинского, но и на адвоката, который его защищает. Особо подло в этой ситуации то, что обыск прошел в отсутствие самого Андрея Доманского, который сейчас находится у своего подзащитного в Херсоне", - заявил Киселев.

© Sputnik / Стрингер Служба безопасности Украины провела обыски у адвоката Вышинского

"Это очевидное давление на суд в тот момент, когда документы по делу Вышинского уже переданы в суд. Это запугивание судей, ситуация полного правового беспредела, в условиях которого живет вся Украина и украинская пресса", - отметил он. "Все зарубежные спонсоры украинского государства", так пекущиеся о "европейскости" Украины, обязаны обратить на это внимание, считает Киселев.

Украинский политический эксперт Елена Дяченко уверена, что обыски у адвоката Кирилла Вышинского, классифицируются как нарушение конституции и свидетельствуют о том, что уголовное дело в отношении журналиста сфабриковано.

"Политические репрессии" в отношении Вышинского привели к тому, что уже более шести месяцев он "удерживается в заложниках действующей власти, без суда и доказанной вины", уверена Дяченко.

"Обыски у адвоката Андрея Доманского - беспрецедентное нарушение конституции и закона об адвокатуре, гарантирующих защиту адвокатской тайны... Считаю, обыск у адвоката свидетельством того, что дело против Вышинского сфабриковано, но доказательств нет, а сейчас происходит фальсификация доказательств", - сказала эксперт.

Арест Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Стрингер Вышинский подал прошение на участие в заседании Верховного суда Украины

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Лавров о деле Вышинского: мы будем делать все, чтобы журналист был освобожден>>

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.