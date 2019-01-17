Генпрокуратура Украины объяснила обыски у адвоката Вышинского: защита не согласна

Ранее украинский политический эксперт Елена Дяченко заявила, что обыски у Доманского являются нарушением конституции и свидетельствуют о том, что дело против журналиста Вышинского сфабриковано.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что обыски у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, проходят в рамках дела от 2013 года, связанного с п риватизацией имущества, передает РИА Новости.

"Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по заниженной цене. Обыски продолжаются по трем адресам. По завершении будет информация. Обыски санкционированы судом", - написала Сарган в Twitter. Она отметила, что обыски проходят по делу 2013 года.

Адвокат Андрей Доманский, у которого проходят обыски, не исключает, что сотрудники СБУ пришли за относящимися к делу журналиста документами. Доманский заявил, что у него дома хранятся документы, представляющие адвокатскую тайну и относящиеся к делу Вышинского.

Отвечая на вопрос о том, могли ли правоохранители прийти именно за ними, Доманский заявил: "Не исключено".

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Такое же мнение высказала Екатерина Терещенко, работавшая с 2002 по 2014 годы адвокатом на Украине.

"Есть понятие адвокатская тайна. Если у него, допустим, хранятся какие-то материалы, на которых есть гриф адвокатская тайна, то их вообще никто не имеет права трогать. Но с учетом того, насколько сейчас беспринципно работают правоохранительные органы на Украине, я думаю, придя с обыском к адвокату, их ничто не смутит, они могут лезть и совать свой нос куда угодно", - сказала Терещенко.

Она считает, что сотрудники правоохранительных органов устроили обыск с целью получения документов, связанных с делом Вышинского.

"Думаю, что, скорее всего, для этого и сделано это все. Они нашли формальный повод для того, чтобы зайти к нему с обыском. А дальше во время обыска может происходить все, что угодно", - подчеркнула Терещенко.

Генпрокуратура Украины пытается лишить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского правовой защиты, организовав обыски у его адвоката, считает член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов.

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"Для меня совершенно очевидно, что эти действия Генпрокуратуры Украины связаны с тем, чтобы лишить Кирилла Вышинского эффективной защиты. Потому что этот адвокат сопровождал дело Вышинского с самого начала, глубоко в теме, и правовая защита Кирилла достаточно эффективна на сегодняшний день", - сказал Куликов.

Обыск организован с целью "лишения Кирилла Вышинского правовой защиты и правовой помощи", уверен эксперт. "Никакого другого основания у всего этого я не вижу", - резюмировал он.

Арест Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.