Генпрокуратура Украины объяснила обыски у адвоката Вышинского: защита не согласна

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что обыски у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, проходят в рамках дела от 2013 года, связанного с п риватизацией имущества, передает РИА Новости.
"Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по заниженной цене. Обыски продолжаются по трем адресам. По завершении будет информация. Обыски санкционированы судом", - написала Сарган в Twitter. Она отметила, что обыски проходят по делу 2013 года.
Адвокат Андрей Доманский, у которого проходят обыски, не исключает, что сотрудники СБУ пришли за относящимися к делу журналиста документами. Доманский заявил, что у него дома хранятся документы, представляющие адвокатскую тайну и относящиеся к делу Вышинского.
Отвечая на вопрос о том, могли ли правоохранители прийти именно за ними, Доманский заявил: "Не исключено".
Такое же мнение высказала Екатерина Терещенко, работавшая с 2002 по 2014 годы адвокатом на Украине.
"Есть понятие адвокатская тайна. Если у него, допустим, хранятся какие-то материалы, на которых есть гриф адвокатская тайна, то их вообще никто не имеет права трогать. Но с учетом того, насколько сейчас беспринципно работают правоохранительные органы на Украине, я думаю, придя с обыском к адвокату, их ничто не смутит, они могут лезть и совать свой нос куда угодно", - сказала Терещенко.
Она считает, что сотрудники правоохранительных органов устроили обыск с целью получения документов, связанных с делом Вышинского.
"Думаю, что, скорее всего, для этого и сделано это все. Они нашли формальный повод для того, чтобы зайти к нему с обыском. А дальше во время обыска может происходить все, что угодно", - подчеркнула Терещенко.
Генпрокуратура Украины пытается лишить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского правовой защиты, организовав обыски у его адвоката, считает член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов.
"Для меня совершенно очевидно, что эти действия Генпрокуратуры Украины связаны с тем, чтобы лишить Кирилла Вышинского эффективной защиты. Потому что этот адвокат сопровождал дело Вышинского с самого начала, глубоко в теме, и правовая защита Кирилла достаточно эффективна на сегодняшний день", - сказал Куликов.
Обыск организован с целью "лишения Кирилла Вышинского правовой защиты и правовой помощи", уверен эксперт. "Никакого другого основания у всего этого я не вижу", - резюмировал он.
Арест Кирилла Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.
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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.