Впервые в истории: хлопок пророс на Луне и вскоре погиб

"Чанъе-4" 3 января 2019 года благополучно сел на Луне в кратере фон Карман вблизи Южного полюса Луны, став первым космическим аппаратом, совершившим посадку на "обратной" стороне спутника, которую нельзя увидеть с Земли.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Росток хлопка, выросший на борту китайского космического аппарата "Чанъе-4", погиб, не выдержав низкой температуры на Луне. По словам китайских экспертов, работающих с луноходом, первое растение, которому удалось прорасти на Луне, не смогло перенести грянувших вскоре после этого морозов, сообщает китайское космическое Агентство. CC0 Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский аппарат "Чанъэ-4"

Таким образом, впервые в истории науки и человечества на Луне проросло растение. Ученые и журналисты вскоре охарактеризовали это событие как первый успешный биологический эксперимент, осуществленный на поверхности единственного естественного спутника нашей планеты. Однако, росток ждала совсем короткая жизнь – спустя некоторое время растение просто замерзло.

Обратную сторону Луны называют "темной стороной", из-за чего большинство ошибочно полагает, что на нее никогда не попадают солнечные лучи. В реальности это совсем не так – двигаясь вокруг Земли, Луна периодически оказывается развернута к Солнцу именно противоположной от планеты стороной (в противном случае человечеству никогда не довелось бы наблюдать солнечные затмения).

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Когда на обратной стороне Луны все-таки наступает ночь, она становится по земным меркам немыслимо холодной. Температура в районе лунохода опустилась до -170 градусов по шкале Цельсия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны

Китайские исследователи отмечают, что именно такого окончания эксперимента следовало ожидать – герметичная упаковка с питательной средой не способна в нужной мере оградить росток от такого холода, и успехом можно считать уже то, что одно из отправленных на спутник семян сумело хотя бы прорасти.

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Специалисты подчеркивают, что космический аппарат "Чанъе-4" во избежание переохлаждения ночью переходит в "спящий режим". То же самое происходит и в середине лунного дня, когда прямые солнечные лучи могут разогревать поверхность Луны более чем до 120 градусов по Цельсию. Как объясняют специалисты, на Земле столь значительные перепады температуры предотвращает наличие довольно плотной атмосферы, однако Луна таковой похвастаться не может.