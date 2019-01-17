О безопасности, Косово, мирном атоме и газе: переговоры Путина и Вучича прошли в Белграде

Российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным находится в четверг 17 января с визитом в Белграде.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Россия намерена и в будущем содействовать укреплению оборонного потенциала Сербии, а также продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров, передает РИА Новости.

"Обсудили с сербскими партнерами также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Будем и далее идти навстречу сербскому руководству, оказывать содействие в укреплении обороноспособности Сербии, развивать научно-производственную кооперацию с оборонными предприятиями страны, продолжать практику совместных войсковых учений", - сказал Путин.

Кроме того, президент России выразил надежду, что его визит в Сербию создаст условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в военной области и сфере безопасности.

"Я хочу вас и всех ваших коллег поблагодарить за такое отношение к развитию российско-сербских отношений. И выразить надежду на то, что в ходе сегодняшней нашей совместной работы будут созданы условия для дальнейших шагов в развитии двустороннего сотрудничества", - заявил Путин на российско-сербских переговорах в расширенном формате.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

Как отметил российский лидер, стороны продолжают взаимодействовать в военной области, в сфере безопасности, совместно работают правоохранительные органы, генеральные прокуратуры. "Мы продолжаем готовить и сербские кадры", - сказал президент России.

"Когда я сказал о сотрудничестве в военной отрасли, то, вы знаете, мы не только поставляем военную технику, но и приобретаем военное имущество в Сербии, в том числе и боевую технику", - подчеркнул Путин.

© Sputnik / Михаил Климентьев Официальный визит президента РФ В. Путина в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Белград собирается закупать только российский газ. По его мнению, самое выгодное предложение на рынке по соотношению цены и качества – российский газ и Сербия планирует получать его через "Турецкий поток".

"Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас мы хотим получать газ через "Турецкий поток", через территорию Болгарии, и поэтому мы и строим газопровод", — сказал Вучич.

"Я вчера наслушался историй о том, откуда к нам по всему миру может прийти газ, но я еще не видел ни одного кубометра другого газа, кроме российского. Упоминали жидкий, сжиженный газ по цене в два раза больше, но зачем нам платить в два раза больше? Мы не можем и не будем... Мы хотим получать газ по самой благоприятной цене и самый лучший газ, а это российский", - заявил Вучич.

"Турецкий поток" по Европе возможен, если ЕС предоставит гарантии>>

Увеличение поставок российского газа в Сербию и расширение ее газотранспортной сети ощутимо укрепят энергетическую безопасность не только всего Балканского региона, считает Путин. Во время выступления он подчеркнул, что одной из ключевых сфер российско-сербского сотрудничества является энергетика.

"Экспорт российского природного газа по итогам прошлого года вырос на 20 процентов и достиг 3,2 миллиарда кубометров. К 2022 году "Газпром" планирует довести поставки в Сербию российского газа до 3,5 миллиарда кубических метров. В текущем году будет дан старт по увеличению подземного хранилища "Банатский двор" с нынешних 450 до 750 миллионов кубометров, продолжится работа и по расширению сербской газотранспортной сети. Все это значительно будет укреплять энергетическую безопасность Сербии и всего Балканского региона", - сказал Путин.

Решения косовской проблемы в ближайшее время ожидать не стоит, считает президент Сербии Александр Вучич, так как на данный момент решения этой проблемы просто не существует.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Вашингтон поддержал создание армии в Косово

"Мы, конечно, разговаривали о Косово, но проблема видится в том, что албанцы не желают компромисса. Может быть, однажды они этого захотят, мы бы хотели это увидеть", - сказал президент Сербии.

"Без силы России в Совете Безопасности ООН ясно, что никакого решения не будет... Но, вы знаете, мы все время говорим о решении этой проблемы. Все любят получать хорошие новости, но я - реалист. Я не могу быть оптимистом и говорить о решении, потому что в данный момент я его просто не вижу. Я надеюсь на него, но я не уверен, что оно будет в ближайшем будущем", - добавил он.

В урегулировании косовского конфликта по факту мало что делается, нужно с большим уважением относиться к международному праву, сказал лидер России.

"По поводу посредничества в косовском урегулировании - Россия всегда принимала активное участие в решении этих вопросов. Что касается посредничества, то мы знаем и господин президент упомянул, что Евросоюз выступил посредником в решение ряда вопросов, но, к сожалению, мало что исполняется", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Белград вручил орден Александра Невского сербскому коллеге Александру Вучичу за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Соответствующий указ Путин подписал в Рождество, 7 января.

© REUTERS / Marko Djurica/File Photo Лавров заявил о поддержке Сербии в урегулировании отношений с Косово

"Искренне рад вручить президенту Сербии высокую государственную награду России - орден Александра Невского. Имя Александра Невского - великого святого, покровителя воинов, дипломатов, прославившего Россию и себя ратными подвигами и отстоявшего независимость родины в борьбе с иноземными захватчиками, особо почитается в нашей стране", - сказал Путин во время церемонии вручения ордена.

Российский лидер отметил, что в почти 300-летнюю историю этой награды "вписаны, в том числе, и славные имена выдающихся деятелей Сербии", среди которых - возглавлявший борьбу за сербскую независимость в XIX веке князь Милош Обренович и стоявший во главе сербского правительства в годы Первой мировой войны премьер-министр Никола Пашич.

"Теперь в почетный список кавалеров ордена Александра Невского заслуженно внесено и ваше имя, уважаемый господин президент", - добавил он.

Путин передал награду Вучичу и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на высшем государственном посту.

© Sputnik / Михаил Климентьев Официальный визит президента РФ В. Путина в Сербию

Также подписано совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран по сооружению Центра ядерной науки, технологий и инноваций. Страны подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта расширения мощностей ПХГ "Банатский двор".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Парламент Косово поддержал создание армии

Внешнеполитические ведомства подписали план консультаций, министерства труда - меморандум о взаимопонимании в области соцзащиты. Также страны подписали меморандум о взаимопонимании в области развития цифровых технологий, другой документ касается сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

РЖД и республика Сербия подписали меморандум о совместной реализации проектов по обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры на территории этой страны. Другой меморандум о взаимопонимании - в сфере инноваций и технологического развития - подписан между правительством Сербии и фондом "Сколково".