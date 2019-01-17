Пентагон опубликовал доклад о противоракетной обороне США

Пентагон намерен изучить перспективные технологии, а также определить сроки и стоимость потенциального создания группы спутников для уничтожения ракет на стадии запуска.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. США намерены разрабатывать системы перехвата ракет на всех стадиях полета, говорится в опубликованном в четверг докладе Пентагона по ПРО.

"Cистемы ПРО США должны объединять как оборонные, так и наступательные возможности для сдерживания угроз, включать активную возможность перехвата ракет на всех фазах полета после запуска, а также пассивную оборону для смягчения последствий ракетного удара и возможность атаки в ходе конфликта для нейтрализации ракетных угроз до их запуска", - сказано в тексте документа.

США будут укреплять партнерские и союзнические связи для обмена информацией о запусках и движении ракет, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, представляя в Пентагоне новый обзорный доклад по политике США в области противоракетной обороны.

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"Начинаем новую эру в ПРО. Мы будем использовать партнерские отношения для того, чтобы обмениваться предупреждениями о запусках и информации о движении, а также обнаруживать запуски как можно раньше", - сказал Трамп. Он заявил, что начинает "Начинаем новую эру в ПРО".

В докладе подчеркивается, что разработка Россией и Китаем новых крылатых ракет и гиперзвукового оружия представляет "вызов и угрозу" США.

"Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты, способные достигать исключительной скорости и летать с непредсказуемыми траекториями, что бросает вызов существующим оборонительным системам", - сказано в докладе.

Пентагон вновь рассмотрит возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе, отмечается в докладе по политике США в области противоракетной обороны.

"Минобороны в ближайшее время заново изучит концепции и технологии обороны с размещением в космосе для оценки технологического и операционного потенциала такого размещения в меняющейся среде безопасности", - говорится в документе.

Ранее было объявлено о создании в США отдельных Космических сил и отдельного командования этими силами. Американское руководство ставит перед собой задачу быть лидерами в космосе с военной точки зрения. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет 2020 года. Ряд экспертов высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто Космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.

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Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начался 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющих доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.

Россия не раз высказывала свои озабоченности возможной милитаризацией космоса. Глава МИД Сергей Лавров в ноябре отметил, что есть опасность превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния, что может вывести ситуацию из-под контроля. В этой связи он призвал США к "серьезному разговору" по этому вопросу. Россия и Китай еще в 2008 году предложили для обсуждения на Конференции по разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Документ нацелен на сохранение космоса свободным для использования и исследования в мирных целях на равноправной основе всеми без исключения государствами, однако США последовательно возражают против этого.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН по докладу Первого комитета приняла три российских документа: резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" (НПОК) и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" (МТДК), а также процедурное решение "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" (ПГВК). США выступили против документов. Тогда к ним впервые присоединились такие страны, как Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция.

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В декабре 2017 года была обнародована новая стратегия по национальной безопасности США, где речь идет о разворачивании многоуровневой систему ПРО против КНДР и Ирана, однако отмечается, что она не направлена против России и Китая. В частности, концепция предусматривает возможность поражения ракетных угроз перед запуском.