Глава МИД ДНР призвала принять дополнительные меры контроля за перемирием

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители республики на переговорах по Донбассу требуют скорейшего согласования дополнительных мер контроля за прекращением огня в связи с участившимися обстрелами у линии соприкосновения, передает РИА Новости.
"Настаиваем на скорейшем согласовании пакета дополнительных мер усиления и контроля перемирия, а также пункта, который бы детально регламентировал предоставление письменных дополнительных гарантии безопасности в районах вокруг объектов гражданской инфраструктуры", – сказала Никонорова.
По мнению главы МИД ДНР Никоноровой, обстрел автомобиля компании был главной темой переговоров на прошедшей встрече контактной группы в Минске. Она отметила, что из-за регулярных нарушений Киевом гарантий безопасности при проведении работ у линии соприкосновения необходимо ускорить принятие дополнительных мер контроля за прекращением огня.
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Ранее Никонорова заявляла, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивают на разработке дополнительных мер контроля за перемирием, которые, в частности, включают запрет на обстрелы населенных пунктов и ведение диверсионной деятельности. Согласовать их в республике рассчитывали еще в прошлом году, однако сделать это стороны так и не смогли.