Глава МИД ДНР призвала принять дополнительные меры контроля за перемирием

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители республики на переговорах по Донбассу требуют скорейшего согласования дополнительных мер контроля за прекращением огня в связи с участившимися обстрелами у линии соприкосновения, передает РИА Новости.

"Настаиваем на скорейшем согласовании пакета дополнительных мер усиления и контроля перемирия, а также пункта, который бы детально регламентировал предоставление письменных дополнительных гарантии безопасности в районах вокруг объектов гражданской инфраструктуры", – сказала Никонорова.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Под прикрытием перемирия: Киев ведет диверсионную войну в Донбассе

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказало об обстреле украинскими силовиками транспортного средства с сотрудниками компании "Вода Донбасса", которые проводили расчистку снежных сугробов вблизи линии соприкосновения. Ранения разной степени тяжести получили три сотрудника компании, автомобиль сгорел.

По мнению главы МИД ДНР Никоноровой, обстрел автомобиля компании был главной темой переговоров на прошедшей встрече контактной группы в Минске. Она отметила, что из-за регулярных нарушений Киевом гарантий безопасности при проведении работ у линии соприкосновения необходимо ускорить принятие дополнительных мер контроля за прекращением огня.

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Ранее Никонорова заявляла, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивают на разработке дополнительных мер контроля за перемирием, которые, в частности, включают запрет на обстрелы населенных пунктов и ведение диверсионной деятельности. Согласовать их в республике рассчитывали еще в прошлом году, однако сделать это стороны так и не смогли.