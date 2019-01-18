Эксперты прокомментировали новую американскую концепцию ПРО

Ранее Пентагон опубликовал доклад по новой стратегии ПРО, в соответствии с которой США намерены разрабатывать системы перехвата ракет на всех стадиях полета.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал планы Вашингтона расширить противоракетную оборону, уличив Дональда Трампа в "подыгрывании мифу" о неуязвимости США.

"Трамп вслед за Бушем-младшим и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остаётся мифом", - написал Пушков.

На разработку и размещение новых систем ПРО уже потрачены гигантские финансовые средства, что на руку американскому военно-промышленному комплексу, уверен Пушков.

© AP Photo. Пентагон опубликовал доклад о противоракетной обороне США

"Поэтому программа будет осуществляться, даже если неуязвимость США так и останется недостижимой целью", - резюмировал сенатор.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев выразил мнение, что новая стратегия развития американской ПРО угрожает безопасности России.

"Это реакция Пентагона на быструю модернизацию российских разработок. Напоминаю, что после демонстрации 1 марта 2017 года российским президентом наших разработок реакция американского руководства была наполнена сарказмом. Они называли это пропагандой и заявляли, что у России нет технических возможностей и технологий для того, чтобы сделать такой прорыв", - подчеркнул эксперт.

После перехода российских разработок из стадии проектирования в стадию испытания США четко осознали свое отставание в этой сфере и решили продемонстрировать желание противостоять нашему технологическому прорыву.

"Однако американцы забыли, что никакого прорыва могло бы и не быть, если бы США не выходили из всех соглашений, включая договор о ПРО, а теперь и ДРСМД. Не мы были инициаторами. Американцы выбрали такой путь, и он гибельный", - уверен эксперт.

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По словам Суздальцева, после вывода российских разработок из стадии проектирования в стадию испытания США осознали свое отставание в этой сфере и решили продемонстрировать желание противостоять нашему технологическому прорыву. "Однако американцы забыли, что никакого прорыва могло бы и не быть, если бы США не выходили из всех соглашений, включая договор о ПРО, а теперь и ДРСМД. Не мы были инициаторами. Американцы выбрали такой путь, и он гибельный", - считает собеседник агентства.

По его словам, если эта стратегия будет исполнена, "она, безусловно, будет угрожать безопасности России".

В американской Ассоциации по контролю над вооружениями также считают, что новая стратегия ПРО осложнит отношения США с Россией и Китаем, что таит в себе угрозу для стратегической стабильности .

"Долгожданный обзор противоракетной обороны администрации Трампа, который был выпущен сегодня, предлагает значительное и дорогостоящее расширение роли и масштабов противоракетной обороны США, что, вероятно, усилит опасения России и Китая по поводу угрозы их стратегическим ядерным сдерживающим силам, подорвет стратегическую стабильность и еще больше осложнит перспективы дополнительных сокращений ядерных вооружений", - пишет один из руководителей ассоциации Кингстон Рейф.

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"Новый план может значительно усилить опасения России и Китая по поводу угрозы, которую представляет американская ПРО для их потенциала ядерного возмездия", - сказано в статье эксперта на сайте организации.

Автор обращает особое внимание на то, что сам документ перекликается с давней стратегией США по противоракетной обороне от "стран-изгоев", под которыми традиционно подразумеваются Иран и КНДР, а не от "более сложных российских и китайских межконтинентальных баллистических ракет". Тем не менее Трамп вышел за эти рамки и подчеркнул, что США готовы остановить "пуски ракет от враждебных держав...независимо от типа ракеты или географического происхождения".

"Соединенные Штаты должны вести широкий диалог с Россией и Китаем по вопросам стратегической стабильности, включая вопросы противоракетной обороны, и отказываться от крайне дестабилизирующих шагов, таких как размещение перехватчиков в космосе и испытание (противоракет) SM-3 Block IIA против межконтинентальных баллистических ракет", - полагает Рейф.

Ассоциация по контролю над вооружениями – американская некоммерческая внепартийная организация, основанная в 1971 году. Она специализируется на экспертной оценке и анализе вопросов стратегической стабильности и безопасности.

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Трамп представил в четверг обновленную стратегию по развитию ПРО и расставил приоритеты нынешней администрации с учетом новых вызовов и угроз, включая Россию. В документе подчеркивается, что американская противоракетная оборона должна противостоять гиперзвуковым и крылатым ракетам, которые разрабатывают РФ и КНР. В обновленной стратегии отмечается, что Пентагон уже разрабатывает образцы лазерных вооружений для космических беспилотных аппаратов, которые смогут уничтожать ракеты-носители на начальном этапе их движения. Согласно документу, среди новых мер - 20 новых станций перехвата, которые будут размещены на Аляске наряду с новыми радарами для обнаружения ракет. Также Пентагон не исключает возможной доработки самолета пятого поколения F-35 Lightning II для перехвата баллистических ракет на начальной стадии.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.