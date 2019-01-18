Лавров о позиции Германии по "Северному потоку - 2": Россия ценит поддержку

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма в несколько компаний, в которых обозначил высокую вероятность введения санкций со стороны США из-за одобрения строительства "Северного потока-2".

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ценит поддержку, оказываемую Германией проекту газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости.

"Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства газопровода "Северный поток–2" и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрутов поставок природного газа, а в конечном итоге - на повышение энергобезопасности европейского континента", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt США угрожали немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.