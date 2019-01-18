"Северный поток" поставил рекордные объемы газа в Европу в 2018 году

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Газопровод "Северный поток" обеспечил рекордный объем транспортировки газа в Европу в 2018 году - 58,8 миллиарда кубометров, сообщила компания оператор Nord Stream AG.
"В 2018 году компания Nord Stream AG обеспечила доставку потребителям в Европе по газопроводу "Северный поток" 58,8 миллиарда кубометров природного газа, что означает увеличение годовых объемов транспортировки, а также является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации", - проинформировала компания.
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"Северный поток" - газопровод, соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря. Всего с момента начала эксплуатации первой нитки трубопровода в ноябре 2011 года и второй - в октябре 2012 года - до конца 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку 264,1 миллиарда кубометров газа.