"Северный поток" поставил рекордные объемы газа в Европу в 2018 году

Использовавшиеся в строительстве газопровода технологии и решения позволяют рассчитывать на безотказную работу газопровода в течение как минимум 50 лет.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Газопровод "Северный поток" обеспечил рекордный объем транспортировки газа в Европу в 2018 году - 58,8 миллиарда кубометров, сообщила компания оператор Nord Stream AG.

"В 2018 году компания Nord Stream AG обеспечила доставку потребителям в Европе по газопроводу "Северный поток" 58,8 миллиарда кубометров природного газа, что означает увеличение годовых объемов транспортировки, а также является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации", - проинформировала компания.

© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт Лавров о позиции Германии по "Северному потоку - 2": Россия ценит поддержку

По итогам 2017 года по газопроводу был доставлен объем газа в 51 миллиард кубометров. Таким образом, компания нарастила объемы транспортировки газа на 15,3% в годовом выражении.

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"Северный поток" - газопровод, соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря. Всего с момента начала эксплуатации первой нитки трубопровода в ноябре 2011 года и второй - в октябре 2012 года - до конца 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку 264,1 миллиарда кубометров газа.