Боестолкновение турецких военных и сил сирийских курдов произошло в Сирии

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Дислоцированные в сирийском Африне турецкие военные открыли огонь в ответ на атаку сил самообороны сирийских курдов (YPG) из района Телль-Рифата, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Турции.
"Подразделения Вооруженных Сил Турции, дислоцированные в Африне, дали достойный отпор атаке террористов YPG с территории Телль-Рифата", - сказано в сообщении турецкого военного ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара намерена начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.
Эрдоган рассказал о планах проведения "масштабной операции" против сирийских курдов>>
Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.