Боестолкновение турецких военных и сил сирийских курдов произошло в Сирии

Город Африн на севере Сирии оказался под контролем турецкой армии в марте в результате успешно проведенной операции против вооруженных формирований сирийских курдов.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Дислоцированные в сирийском Африне турецкие военные открыли огонь в ответ на атаку сил самообороны сирийских курдов (YPG) из района Телль-Рифата, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Турции.

"Подразделения Вооруженных Сил Турции, дислоцированные в Африне, дали достойный отпор атаке террористов YPG с территории Телль-Рифата", - сказано в сообщении турецкого военного ведомства.

© AP Photo. Turkish Defence Ministry via AP, Pool Анкара настаивает на изъятии оружия, поставленного США сирийским курдам

Президент США Дональд Трамп ранее отметил необходимость создания в Сирии буферной зоны глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын эту идею одобрил, добавив, что Турция возьмет на себя обязательства по контролю за этой зоной при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара намерена начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.

Эрдоган рассказал о планах проведения "масштабной операции" против сирийских курдов>>

Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.