Эксперты о лунном затмении: не оказывает влияния на здоровье человека

Первое в 2019 году полное лунное затмение случилось в понедельник. Его максимальная фаза для большей части европейской России прошла на рассвете.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Лунное затмение никак не влияет на здоровье и самочувствие человека, это подтверждают исследования, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

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"С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует", - сказал заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидат медицинских наук Руслан Кошелев.

Он подчеркнул, что в США и в Азии неоднократно проводились исследования данного вопроса – изучалась статистика в травмпунктах и приемных отделениях больниц в дни лунного затмения. Исследования доказали, что никаких изменений по сравнению с обычными днями нет, отметил Кошелев.

Однако впечатлительные или мнительные люди могут сами накручивать себя в дни лунного затмения из-за не верной информации о влиянии природного явления на здоровье, подчеркнул эксперт. Таким людям рекомендуется в этот день больше времени посвятить отдыху, находиться дома, почитать интересную книгу или заняться физкультурой.

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин отметил, что лунное затмение может каким-то образом оказать влияние на психику человека, только, если человек сам в это искренне верит. Подтвержденных научных данных о каком-либо влиянии лунных затмений на психическое здоровье человека нет, подчеркнул эксперт.

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"Что такое лунное затмение? Это тень от одной планеты упала на другую, они бывают очень часто. Если бы мы все жили по ритму лунного затмения, то, наверное, жизнь была бы совершенно иной", - отметил Пережогин.