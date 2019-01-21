Количество миллиардеров в мире за десять лет увеличилось вдвое

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, проведенное в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, свидетельствует о том, что за последние десять лет число миллиардеров практически удвоилось, сообщает РИА Новости. © Fotolia/ Irochka Стало известно, сколько зарабатывают в час звезды и миллиардеры

В 2018 году их количество достигло 2208 человек. Исследователи подчеркивают, что в период с 2017 года по 2018-й каждые два дня в мире "рождался" очередной миллиардер.

Кроме того, Oxfam обращает внимание на другой внушающий тревогу тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей планеты за прошедший год абсолютно не улучшилось. Oxfam проинформировала о том, что благосостояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 миллиарда человек.

В исследовании подчеркивается, что капитал самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов. Один процент его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

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Oxfam основали в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим. Цель организации - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости.