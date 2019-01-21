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Американский предприниматель, глава Amazon.com Джефф Безос. Архивное фото

Количество миллиардеров в мире за десять лет увеличилось вдвое

© AFP 2019 / Manjunath Kiran
В мире
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Богатство самых состоятельных людей мира растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, проведенное в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, свидетельствует о том, что за последние десять лет число миллиардеров практически удвоилось, сообщает РИА Новости.

According to the Press TV, the announcement was made as many foreign business delegations seeking investment opportunities had visited Iran in recent months.
© Fotolia/ Irochka
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В 2018 году их количество достигло 2208 человек. Исследователи подчеркивают, что в период с 2017 года по 2018-й каждые два дня в мире "рождался" очередной миллиардер.

Кроме того, Oxfam обращает внимание на другой внушающий тревогу тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей планеты за прошедший год абсолютно не улучшилось. Oxfam проинформировала о том, что благосостояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 миллиарда человек.

В исследовании подчеркивается, что капитал самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов. Один процент его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

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Oxfam основали в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим. Цель организации - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости.

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Теги:
миллиардеры


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