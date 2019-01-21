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Авиаудары ВВС Израиля по Сирии

В результате авиаударов Израиля погибли четыре сирийских военнослужащих

© Армия обороны Израиля
В мире
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ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Авиаудары ВВС Израиля по Сирии привели к человеческим жертвам, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных, сообщили в национальном российском центре управления обороной.

"Двадцать первого января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе отражения удара силами ПВО Сирии сбиты более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2019 / Jack Guez
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В свою очередь, армия Израиля опубликовала видео уничтожения двух систем ПВО Сирии, одна из которых - предположительно, современный комплекс российского производства "Панцирь".

Пресс-служба Армии обороны Израиля разослала в СМИ видеозапись с камер, судя по всему, установленных на ракетах, которые были выпущены по двум установкам ПВО. В первом случае изображение слишком размыто, чтобы опознать атакуемый объект, во втором цель похожа на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на автомобильном шасси.

В Израиле заявили, что самый масштабный израильский налет по иранским точкам в Сирии с мая прошлого года стал ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формировании с территории арабской республики.

© AFP 2018 /
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В Тель-Авиве подчеркнули, что противодействие враждебному присутствию иранских сил у своих северных границ и предупредили, что считают Дамаск ответственным происходящее на территории Сирии.

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У Сирии и Израиля многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Тель-Авив не раз наносил удары по объектам в Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада, и расположенных на территории Сирии иранских формированиях.

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Теги:
Израиль, Сирия


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